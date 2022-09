Die anhaltenden Folgen von COVID-19 und der Krieg in der Ukraine haben in den ersten sechs Monaten negative Auswirkungen auf das Unternehmen gehabt. Durch lokale Lockdowns und Probleme bei Halbleiter- und Energielieferungen kam es bei einigen Kunden von Varta zu Produktionsausfällen. Dazu gesellten sich massiv steigende Kosten für Rohstoffe und Energie. Die VARTA AG hatte in der Konsequenz ihren Ausblick ...

