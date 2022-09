Herr Habeck machte kürzlich etwas irritierende Angaben zu diesen. Klar ist aber nun: Nach zwei Monaten Abwärtstrend steigt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wieder. Im August wurden nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 6,6 % mehr Regelinsolvenzen beantragt als im Juli. Auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) geht anhand jüngster Daten von steigenden Zahlen aus - es hat eine Trendwende eingesetzt! Verantwortlich dafür sind in erster Linie stark steigende Preise, zum Beispiel für Energie, und Probleme in den Lieferketten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



