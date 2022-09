Wer sein altes iPhone gegen ein neues Gerät tauschen will, macht mit dieser Anleitung alles richtig. Im besten Fall winkt eine Gutschrift von über 700 Euro. Nach dem iPhone-Tausch kann man sich über ein neues iPhone 14 freuen. Wir zeigen, wie das geht und wie viel Geld Apple dein Modell wert ist. Das neueste iPhone in den Händen halten und für das alte Modell sogar noch Geld bekommen? Bei Apple ist das möglich. Mit seinem Trade-In-Programm ermöglicht der iKonzern die Inzahlungnahme älterer Geräte in den Apple-Stores oder per Versand. Das geht auch bei Ratenzahlung - dann senkt die Sofortgutschrift die monatlichen Beträge. Im Gegenzug erhält der Kunde eines der aktuellen Modelle iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vergünstigt. Das Standardmodell und die Pro-Varianten sind ab 16. September 2022, die Plus-Variante ab 7. Oktober ...

