Tesla prüft die Machbarkeit einer Lithiumhydroxid-Raffinerie an der texanischen Golfküste. Die Anlage wäre die erste ihrer Art in Nordamerika. Die Aktie kann positive Impulse gut gebrauchen.Während viele Automobil-Hersteller der alten Garde noch fieberhaft daran arbeiten, ihre Produktpalette zu elektrifizieren und ihre Softwarepläne in die Tat umzusetzen, geht Tesla den nächsten Schritt. Firmenchef Elon Musk will aufgrund der enorm gestiegenen Preise für den Rohstoff Lithium einfach selbst eine ...

