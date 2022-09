Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

MySports: So viel Eishockey wie noch nie



12.09.2022 / 10:00 CET/CEST



Auf MySports sehen die Fans diese Saison exklusiv alle Spiele der National League, der Champions Hockey League, 150 Spiele der NHL und zahlreiche Spiele der DEL und SHL. Die Moderatoren Jann Billeter, Daniela Milanese und Lars Nay führen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit grosser Fachkunde und flankiert von ausgewiesenen Experten durch innovative und unterhaltsame Formate und Hockeyabende. Zudem schafft der Eishockeysender mit Eigenproduktionen einzigartige Einblicke in das Innenleben der Clubs, Mannschaften und Spieler. MySports liefert zusammen mit seinen Partnern dieses Jahr so viel Eishockey wie noch nie auf allen grossen TV-Plattformen der Schweiz. Das wahre Eishockeyerlebnis für alle Fans Vom Saisonstart bis zum Meistertitel: Wenn die National League am 14. September 2022 wieder startet, sind die Fans mit MySports mittendrin. Auf dem Eishockeysender sehen Hockey-Liebhaber jedes Spiel ihres Clubs live, erhalten tiefgründige Analysen, emotionale Hintergrundgeschichten und können zusammen mit dem MySports-Team den traditionsreichen Sport zelebrieren. Dazu erhalten die Fans die volle Ladung NHL mit über 150 Live-Spielen, sehen jedes Spiel der Champions Hockey League live und können damit ihren Lieblingsclub auch im internationalen Wettbewerb verfolgen. Zusätzlich werden im MySports-Paket ausgewählte Spiele der deutschen und schwedischen Hockeyliga (DEL und SHL) live ausgestrahlt. MySports produziert alle Spiele der National League und wartet mit einem erstklassigen Team vor der Kamera auf: Neben Jann Billeter und Lars Nay begrüsst ab dem 3. Oktober auch die erfahrene und beliebte Sportmoderatorin Daniela Milanese die Hockeyfans vor dem Bildschirm - pünktlich zum Spiel SC Bern gegen die Nashville Predators im Rahmen der NHL-Europatournee. Zum Expertenteam rund um Ueli Schwarz stösst zudem der ehemalige Hockeyprofi Lukas Flüeler. Eine neue Ära der National League im Free-TV MySports hat zusammen mit der National League ein Verbreitungsmodell erarbeitet, das dank neuen Partnerschaften den Fans mehr Live-Spiele im Free-TV bietet als jemals zuvor. Zudem erhalten die Zuschauer auf mehr Kanälen schneller und umfassender Zugang zu Spiel-Highlights, Informationen und Hintergrundberichten. So sehen die Schweizer Eishockeyfans jeden Sonntag um 20.00 Uhr das «Spiel der Woche» auf TV24 und in der Regel am Dienstag ein Live-Spiel auf dem News-Portal Blick.ch. MySports, TV24 und Blick.ch zeigen darüber hinaus an jedem Spieltag ab 22.00 Uhr die besten Szenen des Spieltags. Matthias Krieb, Leiter MySports: «Wir freuen uns sehr darauf, die neue Saison in der Deutschschweiz mit TV24 und Blick.ch in Angriff zu nehmen. Mit diesen Partnern stellen wir innovative, professionelle und unterhaltsame Berichterstattung rund um die National League sicher und erhöhen die Visibilität der höchsten Schweizer Eishockeyliga und deren Clubs und Spieler nachhaltig.» MySports ist auf allen grossen TV-Plattformen der Schweiz als Monatsabo oder Tagespass erhältlich. Ab Saisonstart am 14. September ist MySports neu auch für alle Salt-Kunden verfügbar. Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

