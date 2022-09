Renault plant eine Elektro-Offensive in Lateinamerika. Ab 2023 wird der französische Hersteller die Elektromodelle Megane E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric und Master E-Tech Electric in Brasilien, Argentinien, Kolumbien und Mexiko anbieten. Außerdem soll der Kwid E-Tech Electric in weiteren Ländern Mittel- und Südamerikas gelauncht werden. Konkret will Renault den elektrischen Megane und Kangoo ...

