(shareribs.com) Chicago 12.09.2022 - Die Agrarfutures zeigen sich im elektronischen Handel in Chicago etwas leichter. Die Marktteilnehmer erwarten die heutige Veröffentlichung des WASDE-Berichtes, in dessen Rahmen die Ernteprognosen reduziert werden dürften. In den vergangenen Tagen zeigte sich in Chicago eine gewisse Unentschlossenheit der Marktteilnehmer. Dies ist der heute fälligen Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...