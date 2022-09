Die US-Börsen setzten am Freitag auf Erholung fort. Der Markt profitierte davon, dass die gesunkenen Bewertungen Schnäppchenjäger anlockten. Eine überraschende Abschwächung der chinesischen Inflationsrate für den August wurde ebenfalls positiv aufgenommen. Am verschärften geldpolitischen Kurs der Fed dürfte sich allerdings nichts ändern. So plädierte Fed-Mitglied Christopher Waller für eine "weitere größere Leitzinsanhebung". Am Dienstag dieser Woche stehen die aktuellen US-Inflationsdaten im Fokus der Marktteilnehmer. Der Dow Jones schloss am Freitag 1,19 % fester bei 32.151 Punkten, während der S&P 500 den Handel mit einem Plus von 1,53 % bei 4.067 Punkten beendete. Der Nasdaq 100 legte um 2,17 % auf 12.588 Punkte zu. An den deutschen Börsen legte heute Morgen Bayer positive Studiendaten vor. Eine Phase-III-Studie namens Arasens zeigte positive Ergebnisse für eine Medikamentenkombination mit dem Krebsmittel Nubeqa. Die Bayer-Aktie tendierte rund 0,1 % fester. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,63 % bei 13.088 Punkten und setzte damit die Kurserholung von Freitag fort.



