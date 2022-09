Die BASF-Aktie befindet sich heute mit einem Kursgewinn von rund 3% unter den klaren Gewinnern im Dax. Kursgewinne wären für BASF auch dringend nötig, denn die BASF-Aktie hat auf Jahressicht rund 33% an Wert verloren und ist am 06. Juli 2022 auf ein neues 24-Monats-Tief (40,04 Euro) gefallen. Doch lohnt sich jetzt der Einstieg in die BASF-Aktie? Wichtig zu wissen: BASF-Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...