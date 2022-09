Die K+S-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn das Papier des Rohstoff-Spezialisten hat in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 88% an Wert gewonnen und kämpft derzeit mit dem wegweisenden GD200 (aktuell bei 22,93 Euro). Was macht die K+S-Aktie langfristig? K+S-Aktie im Fokus Seit 2012 weist die Aktie von K+S einen Verlust von durchschnittlich -5,0% p.a. aus. Ein Investment...

