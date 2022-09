München (ots) -- Der Digitalexperte Johannes Schmidbauer wird die in-house Vermarktungsagentur leiten- Home of Talents steht für ein hochwertiges Angebot an ausgewählten reichweitenstarken Kanälen von Top-Publishern und Creator*innen in Premium Content-Umfeldern und 100 % Brand Safety- Als erste Agentur nimmt Mediaplus Germany Home of Talents in ihr Media-Angebot aufMit dem Start der hauseigenen Vermarktungsagentur Home of Talents übernimmt LEONINE Studios die Werbezeiten-Vermarktung von ausgewählten reichweitenstarken YouTube Kanälen von Top Content-Creator*innen und eigenen Channels wie STERN TV (https://www.youtube.com/c/sternTV) (413.000 Abonnenten), BREAKING LAB (https://www.youtube.com/c/BreakingLab) (536.000 Abonnenten) und hyperbole (818.000 Abonnenten) und eröffnet damit Markenpartnern und Agenturen ein hochwertiges Angebot an Premium Content-Umfeldern mit 100 % Brand Safety. Zudem bietet LEONINE Studios über Home of Talents ausgewählten Content-Creator*innen und Publishern ein optimiertes Vermarktungsangebot zu attraktiven und transparenten Konditionen.Johannes Schmidbauer, Director Home of Talents bei LEONINE Studios, zum neuen Geschäftsfeld: "Mit Home of Talents bieten wir Zugang zu ausgewählten Kanälen der reichweitenstärksten und spannendsten YouTube-Creator*innen im Markt und schaffen gleichzeitig Synergien für die LEONINE Gruppe, indem wir die Vermarktung unserer eigenen Premium-Content Umfelder selbst übernehmen. Eine wichtige Grundlage dafür ist unsere langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit YouTube, die wir gezielt um einen strategisch wichtigen Bereich erweitern. Werbetreibende profitieren mit uns von einer enormen Sichtbarkeit, inmitten starker Inhalte. Wir freuen uns besonders, dass mit Mediaplus Germany eine der führenden Mediaagenturen unser Angebot aktiv aufnimmt und damit wieder einmal ihre Vorreiterrolle in der Branche unter Beweis stellt."Andrea Malgara, Managing Partner Mediaplus, erklärt: "Online-Video ist aus dem Bewegtbild-Mix von Kampagnen nicht mehr wegzudenken. Allerdings muss man bei der Auswahl der Kanäle und Creator*innen die Spreu vom Weizen trennen, Brand Safety und passgenaue Zielgruppen müssen garantiert sein. Wir freuen uns, dass wir mit Home of Talents ein weiteres reichweitenstarkes und brandsafes Angebot für die effiziente und wirkungsvolle Umsetzung konvergenter Videokampagnen für unsere Kunden hinzugewinnen."Eva Wilkens, Head of YouTube Media Partnerships Germany, ergänzt: "Begonnen hat alles mit dem großen Erfolg von STERN TV und dem Nachhaltigkeitsprojekt YOUTOPIA auf YouTube. Inzwischen arbeiten wir in vielen Geschäftsbereichen erfolgreich mit LEONINE Studios zusammen. LEONINEs Expertise im Bereich Short- und Longform-Produktion, Content-Distribution, Digital Events, Branded Entertainment und Creator Kollaborationen bespielt alle Fokusbereiche von YouTube. Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft ab sofort auch im Bereich der Vermarktung ausbauen zu können."Dave Henrichs (https://www.youtube.com/c/DavidHenrichs), Top-Content Creator (468.000 Abonnenten) zur Partnerschaft mit Home of Talents: "Als selbständiger Video- und Content-Produzent ist die Werbezeitenvermarktung meiner Inhalte eine wichtige Erlösquelle, auch zur Finanzierung von aufwendigen Produktionen und Projekten. Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders direkt zu Beginn Teil des exklusiven Vermarktungs-Netzwerks von Home of Talents zu sein. Neben der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Johannes und Team überzeugt mich vor allem der klare Fokus auf Vermarktung und die transparente und faire Struktur der Erlösbeteiligung."Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales MarketingTel. +49 (0)89 999513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAlina HülskenManager Public RelationsTel. +49 (0)89 999513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5318574