Bonn/Heidelberg/Berlin (ots) -Alkoholkonsum zählt zu den wichtigen vermeidbaren Krebsrisikofaktoren. Jedes Jahr gehen in Deutschland etwa 20.000 Krebsfälle auf das Konto von Alkohol. Anlässlich der Nationalen Krebspräventionswoche vom 12. bis 16. September appellieren die Deutsche Krebshilfe, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) an die Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gesunde Lebensweise fördern: Steuererhöhungen und Werbeeinschränkungen für Alkohol sowie eine Erhöhung des Abgabealters auf 18 Jahre sind evidenzbasierte Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Pünktlich zur Krebspräventionswoche erscheint die Neuauflage des Alkoholatlas Deutschland 2022 - ein Grundlagenwerk für Bevölkerung und Politik, das eine gesellschaftliche Debatte anstoßen soll. Im Laufe der Aktionswoche finden zudem drei "Sober Partys" in Berlin, Köln und Heidelberg statt. Unter dem Motto "ZEROHERO: Ohne Alkohol sinkt dein Krebsrisiko" laden sie ein zum nüchternen Feiern mit allen Sinnen.Keine andere Droge ist so verbreitet und in unserer Gesellschaft so selbstverständlich präsent wie Alkohol. Dabei können bereits kleine Mengen das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen. Insgesamt konsumiert fast jeder fünfte erwachsene Bundesbürger Mengen, die der Gesundheit schaden können. Im Umgang mit Alkohol muss deshalb dringend ein Umdenken stattfinden."Jeder und jede einzelne kann sein Verhalten ändern und ungesunde Gewohnheiten aufgeben. Doch Krebsprävention ist keine reine Privatsache. Die Politik ist im hohen Maße gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gesunde Lebensweise fördern", sagt Gerd Nettekoven, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe.Um den Alkoholkonsum in Deutschland spürbar zu senken, fordern die drei Krebsorganisationen daher:- eine relevante Steuererhöhung für alkoholischer Getränke;- eine Einschränkung von Werbung für alkoholische Getränke;- eine Erhöhung des Abgabealters für alle Arten von alkoholischen Getränken auf 18 Jahre."Steuererhöhungen und Werbeeinschränkungen für alkoholische Getränke sind evidenzbasierte Maßnahmen, die auch international von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden. Es sind wichtige politische Weichenstellungen, um den Konsum von Alkohol zu reduzieren und gesundheitsförderliches Verhalten zu stärken", sagt Prof. Dr. med. Dr. h. c. Michael Baumann, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums.Mit der Erhöhung des Abgabealters auf 18 Jahre soll erreicht werden, dass junge Menschen später das erste Mal Alkohol konsumieren. Denn je früher Jugendliche ihr erstes alkoholisches Getränk zu sich nehmen, desto größer ist ihr Risiko, abhängig zu werden."Alkohol ist ein Zellgift, das unter anderem Krebs auslösen kann. Einen "sicheren" Alkoholkonsum gibt es neuen Studien zufolge nicht. Aber natürlich sind die Menge und die Häufigkeit des Konsums für das Krebsrisiko relevant," sagt Prof. Dr. Thomas Seufferlein, der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft. "Deshalb machen wir uns gerade in der diesjährigen Krebspräventionswoche für wirksame politische Regulationsmechanismen stark, die Menschen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol erleichtern."Alkoholatlas 2022Pünktlich zur Krebspräventionswoche 2022 erscheint die Neuauflage des Alkoholatlas Deutschland 2022. Der Atlas fasst aktuelle Daten zum Alkoholkonsum und seinen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen in einem umfassenden übersichtlichen Grundlagenwerk zusammen. Er soll dazu beitragen, in der Bevölkerung und in der Politik das Bewusstsein für die Gefahren des Alkoholkonsums zu verbessern und eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Gleichzeitig zeigt er auf, welche gesundheitspolitischen Maßnahmen dazu beitragen können, den Alkoholkonsum in der Gesellschaft zu verringern.Aktionen in der Nationalen Krebspräventionswoche 2022Feiern? Geht auch nüchtern!Jeder einzelne kann sein Verhalten ändern. Das fällt leichter, wenn der Fokus nicht auf den Verzicht, sondern auf den Gewinn an Energie und Gesundheit gerichtet wird. Ganz in diesem Zeichen stehen auch die Partys der Nationalen Krebspräventionswoche: Unter dem Motto "ZEROHERO: Ohne Alkohol sinkt dein Krebsrisiko" wird der Feierabend zu einem besonderen Erlebnis: Die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Berliner Eventagentur SoberSensation stehen für rauschfreies Feiern mit allen Sinnen. Die Gäste dürfen sich auf angesagte House und Pop sowie Live-Musik, Show-Einlagen, Lichteffekte und natürlich leckere alkoholfreie Getränke freuen.- Die TermineDienstag, 13. September 2022; Berlin, The ReedMittwoch, 14. September 2022; Heidelberg, FrauenbadDonnerstag, 15. September 2022; Köln, Bogen 2(jeweils ab 18 Uhr bis Mitternacht).Tickets gibt es für 15 Euro unter www.sobersensation.com oder an der Abendkasse.Früh sein lohnt sich: Mit dem Gutscheincode "NKPW22" gibt es online 40 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis. Damit wird an das Potenzial der Krebsprävention erinnert: Experten schätzen nämlich, dass 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden könnten.Podcast Sober TalkWelchen Stellenwert hat Alkohol als Krebsrisikofaktor? Und wie genau lässt Alkohol die Körperzellen bösartig entarten? Gideon Bellin von Sober Sensation spricht dazu mit Christian Trautwein, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Zum Podcast:www.dkfz.de/de/nationale-krebspraeventionswoche/sobertalk.htmlNationale Krebspräventionswoche und Nationales KrebspräventionszentrumÜber die Nationale KrebspräventionswocheDie drei großen Krebsinstitutionen in Deutschland, das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft stellen bei ihrer jährlichen Nationalen Krebspräventionswoche seit 2019 jeweils einen vermeidbaren Krebsrisikofaktor in den Fokus.Weitere Informationen zur Krebspräventionswoche unter:www.krebshilfe.de/krebspraeventionswochewww.dkfz.de/krebspraeventionswochewww.krebsgesellschaft.de/nationale-krebspraeventionswoche.htmlÜber das Nationale KrebspräventionszentrumDie Krebspräventionswoche ist Teil der Aktivitäten des Nationalen Krebspräventionszentrums, das das DKFZ und die Deutsche Krebshilfe gemeinsam in Heidelberg aufbauen, um das große ungenutzte Potenzial der Krebsprävention zu heben. Das Nationale Krebspräventionszentrum bündelt unter einem Dach die umfangreiche Präventionsforschung des DKFZ, eine ambulante Präventionsklinik - in der unter anderem Präventionsstudien durchgeführt werden sollen - und ein Bürger-Informationszentrum. Experten werden dort - auch in Kooperation mit weiteren Krebszentren - wissenschaftlich fundierte Programme entwickeln, um Präventionsmaßnahmen an das persönliche Krebsrisiko anpassen zu können. Im Präventionszentrum sollen außerdem zielgruppengerechte Kampagnen entworfen werden, um gemeinsam mit weiteren Partnern das Bewusstsein für die Prävention bundesweit in die Breite zu tragen. 