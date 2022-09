Das Ifo-Institut geht von weiter steigenden Inflationsraten und einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. "Wir gehen in eine Winter-Rezession", sagte der Leiter der Ifo-Konjunkturforschung, Timo Wollmershäuser. DAX und Co setzen aber auch nach den ifo-Daten ihre Erholung erst einmal fort.Für dieses Jahr rechnen die Münchner Ökonomen mit einer Teuerungsrate von 8,1 Prozent und im kommenden Jahr von 9,3 Prozent. Die Wirtschaft wird nach der vorgelegten Ifo-Konjunkturprognose in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...