Während der scheinbar positive Stimmungsumschwung an der Börse fundamental nur schwer zu erklären ist, spielt die technische Verfassung eine große Rolle. Eben diese Stimmung war in dem Moment an einem Tiefpunkt angekommen, als Russland vor gut einer Woche den Gasfluss durch Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit versiegen ließ. Trotz damit steigender Rezessionsrisiken für Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...