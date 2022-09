FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 3300 auf 3350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Eine langfristige Untersuchung deute darauf hin, dass Konsumgüterunternehmen mit höheren Werbeausgaben ein stärkeres Wachstum, höhere Gewinne und überdurchschnittliche Aktienkurse erreichten, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 06:42 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

DIAGEO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de