Das Ifo-Institut hat am Montagvormittag seine Herbst-Konjunkturprognose vorgestellt. Dabei gehen die Ökonomen von weiter steigenden Inflationsraten und einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. Für dieses Jahr rechnen die Münchner Ökonomen mit einer Teuerungsrate von 8,1 Prozent und im kommenden Jahr von 9,3 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt ließen sich die Anleger davon allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...