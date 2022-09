Stuttgart (ots) -Um sich zu verabreden, muss man mitunter einige Hürden überwinden: Zuerst braucht es eine Idee, dann gleichgesinnte Mitstreiter und schließlich ist es aufwendig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Das soll mit der neuen Social Media App "DoGet - Sharing real good times" erheblich einfacher zu organisieren sein. Entwickelt wurde sie von dem österreichischen Unternehmen Dogetapp Internet GmbH, eine Tochter der 1000PS Internet GmbH, die zur Motor Presse Stuttgart -Gruppe gehört.Die neue App kommt ohne öffentliche Profile aus und folgt damit dem zunehmenden Bedürfnis, Privatsphären im Netz abzuschirmen. Nutzerinnen und Nutzer laden über die App diejenigen ein, mit denen sie gerne Freizeitaktivitäten verbringen möchten. Aus dieser Freundesliste werden "Matches" (Übereinstimmungen) angezeigt. Wer etwas unternehmen möchte, bekommt von der neuen "DoGet"-App eine Liste von Vorschlägen. Diese Vorschläge basieren auf den Ideen der Freunde, dem Standort, der Jahreszeit, und den eigenen Vorlieben. Jede eingehende Idee kann mit Ja/Nein bewertet werden, so dass zukünftige Vorschläge fortlaufend optimiert und somit immer zielgenauer angepasst werden."Die kostenlose DoGet App verknüpft redaktionelle Inhalte mit den Mechanismen von sozialen Netzwerken", erläutert Nils Müller, Geschäftsführer der Dogetapp Internet GmbH. "Nutzer sind nicht darauf angewiesen, auf Inhalte ihrer Freunde zu warten, sondern können gemeinsam mit ihnen sofort aktiv werden." Er ist so vom Erfolg der App überzeugt, dass er schon an die Erweiterung in weitere Sprachräume denkt: "Die Inhalte sind sehr kompakt, so dass sie sich einfach übersetzen lassen und eine schnelle Expansion leicht zu verwirklichen ist."Bildmaterial finden Sie auf unserer Website motorpresse.de/presse/newsPressekontakt:Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5318753