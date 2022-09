Waste Management (WKN: 893579) ist die defensive Dividendenaktie, die seit Jahresanfang ein Kursplus von 21 % vorweisen kann. Blicken wir auf den Chart, so erkennen wir eine Performance von 143 auf 173 Euro. Allerdings ist das vom Tief zum Hoch unterjährig nur ein kleiner Teil der Plusperformance. So kommt Waste Management in der Spitze von 123 Euro auf die jetzt erreichten 173 Euro. Das bedeutet ein Kursplus von 40,6 %. Im Endeffekt können wir es drehen und wenden, wie wir wollen: Die defensive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...