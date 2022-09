Köln (www.fondscheck.de) - An den Hauptaktienmärkten setzte sich im August zunächst die freundliche Entwicklung aus dem Vormonat fort, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Ab Monatsmitte seien dann jedoch wieder Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich der Geldpolitik der US-amerikanischen Notenbank als Folge der historisch hohen Inflation in den Vordergrund getreten. Per Saldo hätten die Hauptaktienmärkte Kursrückgänge aufgewiesen. Nebenwerte hätten sich allgemein besser halten können als Standardwerte. Anders als die Hauptaktienmärkte hätten die Märkte der asiatischen Schwellenländer im August insgesamt eine freundliche Entwicklung gezeigt. ...

