Der finnische Ladehardware-Hersteller Kempower hat eine Reihe von neuen Aufträgen erhalten. Dabei geht es um Schnellladestationen sowohl für E-Pkw als auch für E-Lkw. Einige Ladesäulen gehen sogar bis nach Down Under. In Australien hat Jet Charge bei Kempower 42 Schnelllader bestellt. Sie sollen entlang des mehr als 5.300 Kilometer langen EV Highway in Westaustralien installiert werden und liefern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...