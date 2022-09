Das Energieunternehmen E.ON hat seine bestehenden Aktivitäten mit Produkten, Technologien und Services für elektrische Nutzfahrzeugflotten in einer eigenen Organisationseinheit gebündelt. Bis 2025 soll unter dem Namen E.ON Drive eTransport zum Marktführer für elektrisches Laden von Nutzfahrzeugen in Europa ausgebaut werden. E.ON gibt in der Mitteilung zwar an, dass Batterie-betriebene Nutzfahrzeuge ...

