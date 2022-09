Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Spanien hat bei der jüngsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag, 9. September, als Einziger die erste Gewinnklasse getroffen und wird zum 20-fachen Millionär.GewinnzahlenDie Glückszahlen, die bei der Ziehung in Helsinki ermittelt wurden, lauteten 9, 18, 26, 41 und 43 mit den beiden Eurozahlen 4 und 9. Die exakte Gewinnsumme des spanischen Eurojackpot-Millionärs beträgt 20.058.411,50 Euro.Erster Jackpot-Treffer des Jahres in SpanienIn diesem Jahr ist es das erste Mal, dass ein Tipper von der Iberischen Halbinsel den Jackpot im ersten Gewinnrang treffen konnte. Der letzte Jackpotgewinn, der einem Spanier gelang, liegt fast ein Jahr zurück: Im November 2021 hatte ein spanischer Spielteilnehmer das Glück auf seiner Seite und teilte sich den damaligen 10-Millionen-Jackpot mit einem Gewinner aus Sachsen-Anhalt.Fünf GroßgewinneBei der Ziehung am 9. September erzielten fünf weitere Spielteilnehmer Hochgewinne im sechsstelligen Bereich. Im zweiten Rang gehen jeweils 804.775,30 Euro nach Schweden und in die Tschechische Republik. Im dritten Gewinnrang freuen sich drei weitere Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Finnland über jeweils 302.570,50 Euro.Nächste ZiehungAm kommenden Dienstag (13. September) startet der Eurojackpot wieder bei der Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5318816