Der Dax startet verheißungsvoll in die neue Handelswoche. Nachdem es dem Index am Freitag (09.09.) gelang, mit dem Wochenschluss oberhalb von 13.000 Punkten einen ersten Achtungserfolg zu erzielen, scheint er gleich zu Beginn der neuen Handelswoche daran anknüpfen zu wollen. Die bisherigen Belastungsfaktoren haben in der aktuellen Phase offenkundig ihren Schrecken verloren; zumindest temporär, denn in Wohlgefallen haben sie sich nicht aufgelöst. ...

