HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3343 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/01 gibt es zunächst eine kleine Jingle-Geschichte zu den Wiener Börse Pläuschen. Im Hauptteil darf ich von einem freundlichen ATX TR berichten, Wienerberger unter den Gewinnern, zuletzt 20 Prozent Plus im Kurs bzw. seit Freitag über 3 Mrd. beim Handelsvolumen 2022. Weiters: Wien Energie ("ein ganz normales Absicherungsgeschäft") nicht so wild wie Uniper, sagt Sascha Flach, B&C Innovation, Zumtobel, Post, Verbund sowie der Mann hinter Carlos Alcaraz. Podcast-Tipp des Tages: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...