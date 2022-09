Baden-Baden (ots) -11. bis 13. November 2022 / Vor Ort: öffentliche Jurysitzung und Live-Hörspiel von und mit Dlé / Kinder-Live-Hörspiel von Kirsten Boie / Alle Wettbewerbsstücke im Vorfeld online abrufbarDie 19. Ausgabe der ARD Hörspieltage findet von 11. bis einschließlich 13. November im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe statt. Die Wettbewerbsjury wird öffentlich über die Hörspiele diskutieren, die um den "Deutschen Hörspielpreis der ARD" konkurrieren. Am 13. November gibt es mit "Seeräuber-Moses" ein Kinder-Live-Hörspiel. Außerdem im Programm: ein Live-Hörspiel von und mit dem Künstlerkollektiv Dlé, der Event-Tag "Hörspiel.Serien" sowie die traditionelle Preisverleihung am Samstagabend. Die Organisation des bedeutendsten Hörspiel-Festivals im deutschsprachigen Raum liegt beim federführenden SWR und beim MDR.Deutscher Hörspielpreis der ARD: Wettbewerbsstücke im Netz, Preisverleihung vor OrtAuch in diesem Jahr sind alle Wettbewerbsstücke bereits ab 28. Oktober in voller Länge online zu hören. Eine öffentliche Jurydiskussion über die eingereichten Hörspiele findet am Freitag, ab 13:30 Uhr in Karlsruhe, vor Ort statt und kann online im Audio-Livestream verfolgt werden. Das Gewinnerstück wird am Samstagabend im Rahmen der "Nacht der Gewinner:innen" öffentlich bekannt gegeben und der Preis verliehen. Neben dem begehrten "Deutschen Hörspielpreis der ARD" wird zudem der Preis für Kurzhörspiele "max15" (ehemals "ARD PiNball") für die freie Hörspielszene vergeben, der von Deutschlandfunk Kultur ausgeschrieben wird; zudem der "Deutsche Hörspielpreis - Preis für die Beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel", der "Deutsche Kinderhörspielpreis" sowie der "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe".Die JuryEine unabhängige Jury bestimmt auch in diesem Jahr den "Deutschen Hörspielpreis der ARD": Den Vorsitz hat die Schriftstellerin und Journalistin Jenni Zylka. Weitere Jury-Mitglieder sind die Sängerin und Schriftstellerin Kersty Grether, die Musikerin und Regisseurin Bernadette La Hengst, die Professorin für Experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar Nathalie Singer sowie die Schauspieldirektorin des Badischen Staatstheaters Karlsruhe Anna Bergmann.Highlights rund um Hörspiel und RadiokunstWeiteres Highlight dieses Festivals rund um Hörspiel und Radiokunst ist das Live-Hörspiel "Android ergo sum", ein musikalischer Zukunftskrimi von und mit dem Künstlerkollektiv Dlé am Freitagabend. Am Samstagnachmittag präsentieren und diskutieren Medienmacher: "Hörspiel.Serien". Am traditionellen Kinderhörspieltag am Sonntag wird das Kinder-Live-Hörspiel "Seeräuber-Moses" von Kirsten Boie um 14 Uhr (auch live im Radio) und um 11 Uhr (öffentliche Generalprobe) aufgeführt. Außerdem werden über den Tag verteilt die Wettbewerbseinreichungen der ARD für den "Deutschen Kinderhörspielpreis" im ZKM zu hören sein.Preisverleihung Nacht der Gewinner:innenFür die musikalische Begleitung der Preisverleihungen am Samstagabend sorgt die Berliner Band Holler My Dear mit Disko-Folk-Jazz der besonderen Art. Durch den Abend führt Thomas Böhm.Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deAusführliche Informationen zum Programm der ARD Hörspieltage 2022 unter: www.hoerspieltage.ARD.dePressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deMichael Schwarz, Tel. 06131 929 32211, michael.schwarz@swr.deInterviewanfragen und Pressematerial: Gitta Deutz, Telefon: 0172 20 79 810, pr@presseagentur-deutz.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/ard-hoerspieltage-2022SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5319022