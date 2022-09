Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy (ADSE) berichtet über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr (News mit Zusatzmaterial)



12.09.2022 / 13:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



• Starke Auftragsdynamik mit einem Anstieg der gebuchten Aufträge um mehr als 100% im

ersten Halbjahr 2022 und Nachfrage in mehreren Marktsegmenten. • Der Auftragsbestand belief sich Ende August 2022 auf mehr als 176 Millionen Euro, vor

allem aufgrund des starken Wachstums in Europa und den USA. • Die internationale Expansion in H1 2022 und die Diversifizierung in andere Regionen

haben zu einer Vervierfachung des Umsatzes außerhalb Deutschlands gegenüber H1

2021 geführt. • Wachstum im US-Geschäft seit dem Start im Januar. • Due-Diligence-Prüfung und Identifizierung eines US-Produktionsstandorts mit geplanter

Eröffnung in H2 2022. • Umsatz in H1 2022 betrug 9,4 Millionen Euro. • Bruttogewinn (-verlust) in H1 2022 war -4,8 Millionen Euro. • Das EBIT in H1 2022 betrug -18,5 Millionen Euro für H1 2022. • H1 2022 schloss mit 65,7 Millionen Euro an Barmitteln ab und war zum Zeitpunkt dieser

Ankündigung schuldenfrei. • Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 80 bis 100 Mio Euro mehr als doppelt so

hoch wie im Geschäftsjahr 2021. • Weiteres Wachstum in den Kernsegmenten in Nordamerika, Kontinentaleuropa und

Großbritannien. • Erhöhter Auftragsbestand enthält bereits geplante Lieferungen für 2023. NÜRTINGEN, Deutschland - 12. September 2022 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferten, ultraschnellen Ladetechnologien, gab heute die geprüften Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2022 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Das Unternehmen meldete außerdem eine starke Geschäftsentwicklung und ein anhaltendes Wachstum in seinen Schlüsselsegmenten mit Vertragsabschlüssen in den Bereichen Kommunen, Öl und Gas, Gastgewerbe, großer Einzelhandel, Betreiber von Ladenetzwerken, E-Fahrzeugflotten, Automobilhersteller und -Händler und große Last-Mile-Zustelldienste seit dem Start seines US-Geschäfts im Januar. ADS-TEC Energy kündigte eine wichtige strategische Partnerschaft mit JOLT an, einem in Dublin und München ansässigen Technologieunternehmen, das sich auf den Besitz und Betrieb von ultraschnellen Ladelösungen in städtischen Gebieten konzentriert. Die Installationen haben bereits an ESSO-Tankstellen in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Düsseldorf und Nürnberg sowie an TAMOIL-Tankstellen in den Niederlanden begonnen. Ziel ist es, in den kommenden 5 Jahren bis zu 5.000 Schnellladestationen zu installieren und zu betreiben. Auf der Produktseite erweitert ADS-TEC Energy seine batteriegepufferte, ultraschnelle Ladetechnologie um den ChargePost. Im Gegensatz zur derzeit erhältlichen, batteriegepufferten ChargeBox, die aus einem separaten Batterie-Booster-Modul und zwei Dispensern besteht, vereint der ChargePost die Batteriepufferung und die Dispenser in einem einzigen "All-in-One"-System mit einem großen integrierten Bildschirm, über den sich Werbeeinnahmen generieren lassen. In Verbindung mit dieser Erweiterung seines Portfolios hat das Unternehmen einen Rahmenvertrag mit einem europäischen Unternehmen abgeschlossen, der eine Lieferung der ersten 50 ChargePost-Systeme für das Jahr 2022 vorsieht. Als Teil der Vereinbarung erwartet ADS-TEC Energy, in den nächsten Jahren zunehmende Produktvolumen zu liefern, die Tausende von ChargePost-Einheiten umfassen. Außerdem gab ADS-TEC Energy im August bekannt, dass das Unternehmen das Auftragsvolumen für seine Produkte im Geschäftsjahr 2022 seit der Veröffentlichung der ersten Finanzprognose am 28. April 2022 deutlich erhöhen konnte. Die Aufträge betreffen vor allem die batteriegepufferten, ultraschnellen E-Ladesysteme des Unternehmens, aber auch stationäre Speichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Aus vertraglichen Gründen können konkrete Kunden und Projekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Die Umsatzprognose von 80 bis 100 Millionen Euro wird durch den erhöhten Auftragsbestand nicht beeinflusst, da die Umsätze aus den neuen Aufträgen für 2023 geplant sind. Nach eingehender Prüfung und Erkundung wurde der Standort für die US-Produktionsanlage identifiziert, die voraussichtlich bereits im vierten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden kann. Finanzielle und betriebliche Highlights Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebszahlen für das erste Halbjahr 2022: - Umsatzerlöse von 9,4 Millionen Euro

- Bruttogewinn (-verlust) von -4,8 Millionen Euro

- Nettoverlust von -7,1 Millionen Euro

- Betriebsergebnis von -18,5 Millionen Euro

- Ergebnis vor Steuern von -7,1 Millionen Euro

- Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von -31,4 Millionen Euro

- Investitionen in Höhe von 3,3 Millionen Euro Finanzielle und operative Prognosen für 2022 ADSE stellt die folgenden Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 vor: - Gesamtumsatz von 80 - 100 Millionen Euro für GJ2022

- Der Umsatz im GJ2022 wird auf der Grundlage des bestätigten Auftragsbestandes in die zweite Jahreshälfte verschoben. Informationen zur Telefonkonferenz https://www.webcast-eqs.com/adstec20220912

Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist.

Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. More information on www.adstec-energy.com



Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer verstärkten Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Verwendung von Non-IFRS-Finanzkennzahlen ADS-TEC Energy hat in dieser Pressemitteilung Finanzinformationen zur Verfügung gestellt, die nicht in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IFRS") herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt wurden. ADS-TEC Energy verwendet diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen intern zur Analyse seiner Finanzergebnisse und ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen für Investoren nützlich ist, um laufende Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten und die Finanzergebnisse von ADS-TEC Energy mit anderen Unternehmen seiner Branche sowie mit anderen Technologieunternehmen zu vergleichen, von denen viele ähnliche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen verwenden. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen ist nicht dazu gedacht, isoliert oder als Ersatz für vergleichbare IFRS-Finanzkennzahlen betrachtet zu werden, und sollte nur in Verbindung mit den nach IFRS erstellten Konzernabschlüssen von ADS-TEC Energy gelesen werden. Eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen von ADS-TEC Energy zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen ist in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten, und Investoren wird empfohlen, diese Überleitungen zu prüfen. Kontakt: ADS-TEC Investor Relations Cary Segall ADS-TEC Energy c.segall@ads-tec-energy.com +1 845-224-8180 Financial Media - United States: Scott Gamm Strategy Voice Associates scott@strategyvoiceassociates.com +1 917-626-9515 Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ADS-TEC Energy (ADSE) berichtet über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.