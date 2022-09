An Ladesäulen für E-Autos ist das einfache und gewohnte Bezahlen per Kredit- oder Debitkarte gerade einmal in jedem zehnten Fall möglich. Das Auftanken des E-Autos wird damit zum Glücksspiel. Somit kommen die Verbraucher - anders als an den meisten Benzintankstellen üblich - nicht um die Nutzung eines sogenannten geschlossenen Bezahlsystems herum, das etwa über betreibereigene Ladekarten, Apps oder Websites mit vorheriger Registrierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...