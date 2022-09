DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Vorläufiges IFRS-Konzernhalbjahresergebnis zum 30. Juni 2022 / Konkretisierung der Prognose für laufendes Geschäftsjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta023/12.09.2022/13:35) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft erachtet die nachstehenden vorläufigen Kennzahlen als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Deutsche Balaton-Konzerns im ersten Geschäftshalbjahr 2022 und veröffentlicht diese deshalb vorab.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2022 (01. Januar 2022 - 30. Juni 2022) mit einem voraussichtlichen Konzernhalbjahresverlust nach Steuern (Periodenergebnis nach IFRS) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in Höhe von rund -62,4 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum +38,0 Mio. EUR) abgeschlossen. Hiervon entfällt auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens ein Anteil von rund -38,6 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum +37,8 Mio. EUR). Da in 2021 die Abwicklung des aufgegebenen Geschäftsbereichs erfolgte, fiel im ersten Geschäftshalbjahr 2022 insoweit kein Ergebnisbeitrag mehr an (Vorjahresvergleichszeitraum rund +1,1 Mio EUR).

Das Konzernergebnis der fortzuführenden Geschäftsbereiche resultiert insbesondere aus dem Segment "Vermögensverwaltend" und hier aus dem "Bewertungsergebnis aus anderen Finanzanlagen und finanziellen Vermögenswerten" in Höhe von insgesamt rund -107,3 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum rund +28,1 Mio. EUR). In diesem Posten sind insbesondere sämtliche Zu- und Abschreibungen, Dividendenerträge sowie alle weiteren Fair Value Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Wertpapieren, enthalten.

Das IFRS-Konzerneigenkapital hat sich zum 30. Juni 2022 um rund 68,8 Mio. EUR auf rund 518,6 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2021: rund 587,4 Mio. EUR). Das den Anteilseignern der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zuzurechnende Eigenkapital ist im ersten Halbjahr 2022 auf rund 391,0 Mio. EUR gesunken (31. Dezember 2021: rund 430,6 Mio. EUR).

Die Konzernbilanzsumme zum 30. Juni 2022 ist auf rund 641,2 Mio. EUR und damit um rund 105,5 Mio. EUR gesunken (31. Dezember 2021: rund 746,7 Mio. EUR).

Die vorgenannten Zahlen basieren auf dem heute vom Vorstand zum 30. Juni 2022 aufgestellten vorläufigen Konzern-Halbjahresfinanzbericht (01. Januar 2022 - 30. Juni 2022) (IFRS) der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Der endgültige Konzern-Halbjahresfinanzbericht wird voraussichtlich Ende September 2022 veröffentlicht werden.

Im Konzernabschluss 2021 hatte der Vorstand unter Hinweis auf die weiterhin hohe Prognoseunsicherheit und Marktvolatilität eine Veränderung des IFRS-Eigenkapitals der Anteilseigner des Mutterunternehmens von 0 % bis + 15 % für den Deutsche Balaton Konzern zum Geschäftsjahresende 2022 prognostiziert. Aufgrund der negativen Geschäftsentwicklung rechnet der Vorstand bei Fortbestehen der oben genannten Prognoseunsicherheit nunmehr mit einer Veränderung von -10 % bis +5 % bezogen auf das berichtete IFRS-Eigenkapital der Anteilseigener des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2021.

Heidelberg, 12. September 2022

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1662982500752 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2022 07:35 ET (11:35 GMT)