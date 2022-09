DAF Trucks hat mit der Auslieferung seines zweiten E-Lkw-Modells LF Electric begonnen. Das erste Exemplar des Anfang 2021 präsentierten vollelektrischen 19-Tonners für den Verteilverkehr in städtischen Gebieten geht an den niederländischen Logistiker Nabuurs für den Einsatz in Groningen. Während der größere CF Electric ein Dreiachser mit bis zu 28 Tonnen ist, handelt es sich bei dem LF Electric um ...

