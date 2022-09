DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Kooperation

niiio-Tochter PATRONAS und Temenos Multifonds vereinbaren Zusammenarbeit für eine ganzheitliche "Best-of-Breed"-Lösung für Kapitalverwaltungsgesellschaften Die Lösung optimiert die Back-Office-Prozesse und verbessert die Genauigkeit der Informationen für Front-Office-Aktivitäten Görlitz, 12.09.2022 | niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, gibt heute die Zusammenarbeit zwischen ihrer Tochtergesellschaft PATRONAS Financial Systems und Temenos Multifonds, der weltweit führenden offenen Plattform für Composable Banking, bekannt. Diese Kooperation bietet Asset Managern eine integrierte ‚Best-of-Breed'- Lösung für Front- und Back-Office, indem sie die innovative Front- und Middle-Office-Lösung von PATRONAS für das Portfolio-, Order- und Handelsmanagement und die bekannte Back-Office-Lösungen von Temenos Multifonds für die automatisierte Net Asset Value (NAV) Berechnung, Portfolio-/Fondsbuchhaltung oder der einfachen NAV-Übersicht nutzt. Als Spezialist für integrierte Portfolio-, Risiko-, Compliance- und Ordermanagement-Lösungen sowie FIX-Konnektivität bietet PATRONAS Financial Systems sowohl Out-of-the-Box-Produkte als auch hochgradig maßgeschneiderte, integrierte Einzellösungen. Diese integrierte Best-of-Breed-Lösung optimiert Back-Office-Prozesse und verbessert die Informationsgenauigkeit für Front-Office-Aktivitäten, indem sie einen geradlinigen, durchgängigen Prozessfluss mit schnellster Informationsbereitstellung für alle relevanten Entscheidungsträger, insbesondere für Portfolioentscheidungen, sicherstellt. Carsten Osswald, CEO, PATRONAS Financial Systems: "Mit dieser Zusammenarbeit kombinieren wir die Stärken unserer Produkte in einer gemeinsamen Best-of-Breed-Lösung. Alle Abteilungen entlang des Asset Management Prozesses können in Echtzeit arbeiten und sind auf dem gleichen Informationsstand. Front-to-Back in seiner besten Form." Thomas Chevalier, Executive Director, Temenos Multifonds: "Diese erstklassige All-in-One-Lösung entspricht dem wachsenden Bedürfnis der Fondsadministratoren in der Asset Management Branche, ihre Abläufe für Front-, Middle- und Back-Office-Aktivitäten kontinuierlich zu optimieren. Durch den Einsatz unserer jeweiligen technologischen Fähigkeiten sind wir in der Lage, ihre internen Prozesse zu rationalisieren und einen effizienten Zugang zu genauen Daten zu gewährleisten sowie sicherzustellen, dass sie ihren Endanlegern einen hochwertigen Service bieten können." - Ende -



Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie. Weitere Informationen: www.niiio.finance Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich neue Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten bis hin zu Fintech Startups und Gemeinschaftsbanken, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite als der Branchendurchschnitt zu erzielen sowie ein halb so hohes Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen sie bitte www.temenos.com. Über PATRONAS Financial Systems

PATRONAS Financial Systems ist ein führender Softwareanbieter für die internationale Investmentbranche. PATRONAS bietet integrierte Portfolio-, Risiko-, Compliance- und Ordermanagementlösungen für Anlageberater, Manager und Administratoren. Das Unternehmen wurde 2003 von Carsten Osswald und Heribert Steuer gegründet. Weitere Informationen: www.patronas.com Disclaimer:

