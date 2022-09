Der Goldpreis kann sich im Vorfeld der Inflationsdaten aus den USA am morgigen Dienstag weiter nach oben arbeiten und vergrößert in erster Linie den Abstand zum wichtigen Widerstand bei 1.680 Dollar. Auch die Minenaktien hatten in den vergangenen Tagen Stärke aufgebaut. Vor allem B2Gold zeigt sich gestärkt. Ist es an der Zeit, die Aktie zu kaufen?Zunächst: Die Goldproduzenten hatten einen grausamen Sommer. Die Aktien standen durch die Bank unter Druck. Betrachtet man einen längeren Zeitraum, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...