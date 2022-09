ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Engie nach einem Treffen mit der Chefin Catherine MacGregor auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Diese habe sich zuversichtlich geäußert trotz der gegenwärtigen Marktturbulenzen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei der Tarifschutz für die Kunden des Energieversorgers in Frankreich solide. Von gedeckelten Strompreisen dürfte für die in Belgien betriebenen Atomkraftwerke kaum Risiken ausgehen. Engie verfüge zudem über ausreichend Gas trotz der jüngsten Verluste russischen Gases./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 16:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

