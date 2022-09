Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones hat eine gute Handelswoche hinter sich. Der US-Leitindex legte 2,7 Prozent zu. Und es sieht ganz danach aus, als würde es positiv weitergehen. Vorbörslich ist der Dow Jones - wie auch die anderen großen Indizes - im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um JPMorgan, Oracle, Adobe, Twitter, den Bitcoin und Ethereum. Viola Grebe kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf