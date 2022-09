Hassan Suffyan wird das globale Management Team von Objectway verstärken. Hassan Suffyan ist ein sehr erfahrener Manager mit Expertise in den Bereichen Wealth Management und Private Banking. Er wird das Wachstum von Objectway im britischen und irischen Markt vorantreiben.

Objectway, ein globaler Top-100-Anbieter von Bank-, Vermögens- und Asset-Management-Software, hat die Ernennung von Hassan Suffyan zum Managing Director von Objectway für die Region Großbritannien bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220909005379/de/

Hassan Suffyan, Managing Director UK region, Objectway (Photo: Objectway)

Hassan Suffyan tritt in das Führungsteam der Objectway-Gruppe ein, um die Expansion des Unternehmens in Großbritannien und Irland voranzutreiben. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung werden die Fähigkeit der Gruppe stärken, die digitale Entwicklung von Vermögensverwaltern, Privatbanken und Asset Managern voranzutreiben. Hassan wird eng mit dem globalen Führungsteam zusammenarbeiten, um die strategischen Initiativen der gesamten Gruppe mitzugestalten.

Hassan verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Wealth Private Banking und besitzt umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Business, Technologie und Consulting. Bevor er zu Objectway kam, war Hassan Leiter der Wealth Technology Practice bei Ernst Young UK und hat zuvor bei der Coutts Private Bank als Direktor im Bereich Wealth Asset Management Operation sowie vorher bei anderen Vermögensverwaltern gearbeitet.

Dank des frühzeitigen Engagements und die Bereitschaft in den Markt zu investieren, konnte Objectway viele führende Vermögensverwaltungsfirmen in der Region Großbritannien für sich gewinnen. Als Managing Director wird Hassan dafür verantwortlich sein, das Wachstum von Objectway in dieser Region weiter auszubauen.

Hassan kommentierte: "Das Produktangebot, die Unternehmenskultur und vor allem die Expertise der Führungskräfte und der Mitarbeiter von Objectway haben mich sehr beeindruckt. Ich freue mich sehr, nunmehr Teil des Unternehmens zu sein und das Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Ich möchte mich darauf fokussieren, die strategischen Initiativen unserer Kunden über unseren agilen Ansatz hin zur notwendigen Digitalisierung zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir unseren Marktanteil kontinuierlich ausbauen, indem wir weiter auf Skalierung setzen und "cost to serve" und die Profitabilität verbessern.

Luigi Marciano, CEO der Objectway Group, sagte: "Wir freuen uns sehr, Hassan in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine umfangreichen Erfahrungen passen perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Wir fokussieren uns darauf, das Banking sowie das Wealth und Asset Management auf die nächste Stufe der Industrialisierung zu bringen, indem wir konsequent auf den "As-a-Service"-Ansatz setzen und dabei unsere Fähigkeit zur Skalierung nutzen, um die starke Kundennachfrage nach unseren Software- und Dienstleistungsangeboten bedienen zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220909005379/de/

Contacts:

Chiara Giudici

chiara.giudici@objectway.com

+393938229579