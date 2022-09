Das Chartbild der Nio-Aktie hat den Anlegern zuletzt wenig Grund zur Freude bereitet. Am Freitag verzeichnete die Aktie jedoch wieder Kursgewinne und baute diese am Montag aus. Mit knapp 14 Prozent notierten die Papiere am Nachmittag deutlich im Plus. Grund hierfür dürften zwei positive Analystenstimmen sein.So erhöhte die Bank of America ihr Kursziel von 29 auf 30 Dollar und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Die Großbank lobte den Produktzyklus und betonte, dass die Einführung des mittelgroßen SUVs ...

