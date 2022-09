Wirf die Sorgen über Bord, denken sich die Anleger am Montag und kaufen Aktien. Der DAX klettert am Nachmittag um 2,4 Prozent auf 13.395 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Ein Grund für die gute Stimmung sind positive Nachrichten vom Energiemarkt. Wieviel Kraft haben die Bullen?Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen. Am Vormittag fiel der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um knapp acht Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...