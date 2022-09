Stimmrecht übertragen?

Kennen Sie eigentlich den "Dachverband Kritische Aktionäre"? Diese 1986 gegründete Nichtregierungsorganisation möchte ich in diesem Beitrag kurz vorstellen (vollständiger Name: "Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V.").Ich selbst gehe durchaus gerne persönlich auf die Hauptversammlung eines Unternehmens, von dem ich Aktien besitze, sofern sich dies terminlich und in Bezug auf den Ort ohne größere Umstände einrichten lässt.Dabei sind mir zwei Mal Vertreter des "Dachverbands Kritische Aktionäre" aufgefallen - und zwar äußerst positiv.Ich zitiere diesen Dachverband zu seiner Tätigkeit: "Jedes Jahr schenken uns zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre ihr Vertrauen: Mit ihren Stimmrechtsübertragungen können wir Hauptversammlungen besuchen, Redebeiträge halten und die Konzernleitungen mit unseren Fragen konfrontieren. Wir vertreten die Anliegen unserer Mitgliedsorganisationen und Partner sowie von Konzerngeschädigten oder bieten ihnen die Möglichkeit, selbst an den Hauptversammlungen ...

