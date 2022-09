Neulich haben wir mal wieder an unserem BGFL-Aktien-Glücksrad gedreht und die Aktien von ABO Wind, ad pepper media International, Centrotec, ThyssenKrupp und PWO als "Gewinner" gezogen. Bis auf den Industriekonzern ThyssenKrupp allesamt Unternehmen, über die wir auf boersengefluester.de (BGFL) regelmäßig berichten. Was liegt also näher, als sich mal wieder ThyssenKrupp anzusehen? Immerhin - und das ... The post ThyssenKrupp: Kurs gewinnt an Tempo appeared first on Boersengefluester.

