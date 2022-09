Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3LejvRF Oft verspüren Anleger den Impuls, in Krisenzeiten das Kapital aus den Märkten zu nehmen, weil sie einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft befürchten. Doch dazu werde es nicht kommen. Es käme lediglich zu einer "Reorganisation der Märkte". Deshalb sei es unter Umständen ratsam, das Gegenteil zu tun, so Beck. Denn mit zunehmender Unsicherheit am Markt nimmt die Renditeerwartung zu. Während Einzeltitel und einzelne Brancheninvestments Risiken bergen, gebe es für Anleger, die in breit aufgestellte Aktienfonds investiert haben, keinen Anlass für Nervosität. Vielmehr böten sich Chancen zum Investieren, sagt der Experte. Auch wenn der MSCI World ETF wegen seiner US- und techlastigen Werte kritisiert wird, hat er sich in der einen oder vergangenen Krise bewährt gemacht. Aber das allein reicht zukünftig vielleicht nicht mehr aus. Was seiner Meinung nach zu tun ist, erfahrt ihr im Gespräch. Kapitel 00:00 Einleitung 00:57 Zwei Arten von Krisen 04:21 Anleger-Irrtum 07:14 Becks Rat an die Anleger