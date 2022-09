Forschenden ist es gelungen, sogenannte Nanodiamanten herzustellen, indem sie PET-Folie mit Laserstrahlen beschießen. Das so entstehende Material eignet sich für viele Zwecke. Eigentlich ging es dem Forschungsteam mit Teilnehmenden aus dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), der École polytechnique in Paris und der Uni Rostock darum, zu verstehen, was sich in der Atmosphäre von Eisplaneten wie dem Neptun oder dem Uranus ...

