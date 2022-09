Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.09.2022 / 18:41 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: James Denson Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Revenue Officer

b) Berichtigung

Einzelausführungen nicht gemeldet (16.08.2022 / 22:23 CET/CEST und 16.08.2022 / 22:28 CET/CEST)

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 32.294 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien infolge der Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen des 2006 Employee Stock Incentive Plan.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 4412.78 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 2438.00 USD 24.38 USD 4876.00 USD 24.34 USD 1509.08 USD 24.34 USD 924.92 USD 24.34 USD 1509.08 USD 24.34 USD 924.92 USD 24.34 USD 2434.00 USD 24.34 USD 2434.00 USD 24.33 USD 2068.05 USD 24.33 USD 24.33 USD 24.33 USD 340.62 USD 24.33 USD 1021.86 USD 24.33 USD 2433.00 USD 24.33 USD 413.61 USD 24.33 USD 2433.00 USD 24.33 USD 2433.00 USD 24.33 USD 997.53 USD 24.36 USD 2435.54 USD 24.34 USD 7277.66 USD 24.34 USD 608.50 USD 24.34 USD 1679.46 USD 24.34 USD 4016.10 USD 24.34 USD 413.78 USD 24.34 USD 267.74 USD 24.34 USD 73.02 USD 24.34 USD 267.74 USD 24.34 USD 2434.00 USD 24.34 USD 2434.00 USD 24.35 USD 2435.00 USD 24.35 USD 2435.00 USD 24.28 USD 1214.00 USD 24.28 USD 607.00 USD 24.28 USD 24.28 USD 24.27 USD 582.48 USD 24.27 USD 1698.90 USD 24.27 USD 679.56 USD 24.27 USD 48.54 USD 24.26 USD 2426.00 USD 24.29 USD 2429.00 USD 24.29 USD 242.90 USD 24.29 USD 2186.10 USD 24.29 USD 9958.90 USD 24.29 USD 97.16 USD 24.29 USD 3837.82 USD 24.29 USD 2429.00 USD 24.29 USD 680.12 USD 24.29 USD 2429.00 USD 24.26 USD 2426.00 USD 24.25 USD 2425.00 USD 24.25 USD 2425.00 USD 24.25 USD 2425.00 USD 24.25 USD 2231.00 USD 24.25 USD 97.00 USD 24.25 USD 97.00 USD 24.25 USD 2328.00 USD 24.25 USD 97.00 USD 24.24 USD 2424.00 USD 24.24 USD 2424.00 USD 24.24 USD 2424.00 USD 24.23 USD 290.76 USD 24.23 USD 678.44 USD 24.23 USD 678.44 USD 24.23 USD 169.61 USD 24.23 USD 96.92 USD 24.22 USD 508.62 USD 24.22 USD 96.88 USD 24.22 USD 2082.92 USD 24.22 USD 242.20 USD 24.22 USD 2228.24 USD 24.23 USD 193.84 USD 24.22 USD 339.08 USD 24.22 USD 2082.92 USD 24.22 USD 678.16 USD 24.22 USD 314.86 USD 24.22 USD 1089.90 USD 24.22 USD 339.08 USD 24.22 USD 2422.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 1210.00 USD 24.20 USD 677.60 USD 24.20 USD 266.20 USD 24.20 USD 266.20 USD 24.19 USD 362.85 USD 24.18 USD 2055.30 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 72.60 USD 24.20 USD 44616.00 USD 24.20 USD 72.60 USD 24.20 USD 605.00 USD 24.20 USD 605.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 2420.00 USD 24.20 USD 1040.60 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.16 USD 4831.00 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.16 USD 4832.00 USD 24.16 USD 7248.00 USD 24.16 USD 7248.00 USD 24.16 USD 7248.00 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 217.35 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 2197.65 USD 24.15 USD 1545.60 USD 24.15 USD 869.40 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 2415.17 USD 24.15 USD 4250.40 USD 24.15 USD 289.80 USD 24.15 USD 2415.00 USD 24.15 USD 289.80 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.16 USD 289.92 USD 24.16 USD 193.28 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.11 USD 4821.00 USD 24.13 USD 2412.83 USD 24.13 USD 2412.83 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.10 USD 289.20 USD 24.10 USD 2120.80 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.10 USD 2410.00 USD 24.11 USD 2411.00 USD 24.11 USD 2411.00 USD 24.12 USD 2411.50 USD 24.12 USD 217.08 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 265.32 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 675.64 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 554.76 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 72.36 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 4751.64 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.12 USD 1423.08 USD 24.12 USD 2412.00 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 24.13 USD 24.13 USD 2413.00 USD 24.13 USD 2388.87 USD 24.14 USD 2414.00 USD 24.14 USD 2414.00 USD 24.14 USD 2414.00 USD 24.14 USD 2414.00 USD 24.12 USD 2412.04 USD 24.14 USD 675.92 USD 24.14 USD 2414.00 USD 24.14 USD 458.66 USD 24.09 USD 2409.00 USD 24.09 USD 2409.00 USD 24.09 USD 1132.23 USD 24.09 USD 24.09 USD 24.09 USD 48.18 USD 24.09 USD 1204.50 USD 24.09 USD 2409.00 USD 24.09 USD 4817.00 USD 24.09 USD 24.09 USD 24.09 USD 7202.91 USD 24.09 USD 3396.69 USD 24.09 USD 2409.00 USD 24.09 USD 361.35 USD 24.09 USD 1059.96 USD 24.09 USD 7227.00 USD 24.08 USD 361.20 USD 24.07 USD 4813.00 USD 24.07 USD 7221.00 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 5897.15 USD 24.07 USD 938.73 USD 24.07 USD 2262.58 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 529.54 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 529.54 USD 24.07 USD 1059.08 USD 24.07 USD 2070.02 USD 24.07 USD 336.98 USD 24.07 USD 2407.00 USD 24.07 USD 48.14 USD 24.07 USD 361.05 USD 24.07 USD 2407.00 USD 24.07 USD 48.14 USD 24.07 USD 361.05 USD 24.07 USD 1251.64 USD 24.07 USD 2406.50 USD 24.07 USD 2406.50 USD 24.09 USD 2408.76 USD 24.09 USD 2408.76 USD 24.07 USD 2407.00 USD 24.07 USD 48.14 USD 24.07 USD 72.21 USD 24.07 USD 2406.50 USD 24.07 USD 2406.50 USD 24.07 USD 4813.00 USD 24.07 USD 4813.00 USD 24.07 USD 9507.65 USD 24.07 USD 2527.35 USD 24.07 USD 4693.65 USD 24.07 USD 1636.76 USD 24.07 USD 1203.50 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 3201.31 USD 24.07 USD 3201.31 USD 24.07 USD 3201.31 USD 24.07 USD 2816.19 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 3201.31 USD 24.07 USD 385.12 USD 24.07 USD 3225.38 USD 24.07 USD 4019.69 USD 24.07 USD 2407.00 USD 24.07 USD 2407.00 USD 24.07 USD 2021.88 USD 24.12 USD 1254.24 USD 24.12 USD 385.92 USD 24.12 USD 385.92 USD 24.12 USD 385.92 USD 24.14 USD 989.74 USD 24.14 USD 1424.26 USD 24.14 USD 1762.22 USD 24.14 USD 651.78 USD 24.14 USD 386.24 USD 24.14 USD 2027.76 USD 24.14 USD 386.24 USD 24.14 USD 120.70 USD 24.14 USD 120.70 USD 24.14 USD 1786.36 USD 24.14 USD 4828.84 USD 24.14 USD 2414.42 USD 24.14 USD 2414.42 USD 24.14 USD 2414.42 USD 24.14 USD 2414.42 USD 24.14 USD 2414.42 USD 24.18 USD 1668.42 USD 24.18 USD 4207.32 USD 24.18 USD 701.22 USD 24.18 USD 6552.78 USD 24.18 USD 701.22 USD 24.18 USD 3046.68 USD 24.18 USD 749.58 USD 24.18 USD 386.88 USD 24.18 USD 362.70 USD 24.18 USD 265.98 USD 24.18 USD 145.08 USD 24.18 USD 5392.14 USD 24.21 USD 677.88 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 4842.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 242.10 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 242.10 USD 24.21 USD 1089.45 USD 24.21 USD 1331.55 USD 24.21 USD 4067.28 USD 24.21 USD 1307.34 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 1694.70 USD 24.21 USD 24.21 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 992.61 USD 24.21 USD 363.15 USD 24.21 USD 1767.33 USD 24.21 USD 290.52 USD 24.21 USD 459.99 USD 24.21 USD 169.47 USD 24.21 USD 363.15 USD 24.21 USD 677.88 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 24.21 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 314.73 USD 24.21 USD 266.31 USD 24.21 USD 1137.87 USD 24.21 USD 556.83 USD 24.21 USD 169.47 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 193.68 USD 24.21 USD 96.84 USD 24.21 USD 24.21 USD 24.21 USD 895.77 USD 24.21 USD 48.42 USD 24.21 USD 24.21 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 121.05 USD 24.21 USD 242.10 USD 24.21 USD 1428.39 USD 24.21 USD 992.61 USD 24.21 USD 992.61 USD 24.21 USD 1428.39 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 992.61 USD 24.21 USD 1428.39 USD 24.21 USD 1428.39 USD 24.21 USD 944.19 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 895.77 USD 24.21 USD 217.89 USD 24.21 USD 363.15 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 4478.85 USD 24.21 USD 2421.00 USD 24.21 USD 2057.85 USD 24.21 USD 363.15 USD 24.20 USD 4840.66 USD 24.20 USD 2420.33 USD 24.20 USD 2419.82 USD 24.19 USD 5321.80 USD 24.19 USD 4838.00 USD 24.19 USD 120.95 USD 24.19 USD 895.03 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.17 USD 410.89 USD 24.17 USD 2175.30 USD 24.17 USD 894.29 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 2392.83 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 1377.69 USD 24.17 USD 990.97 USD 24.17 USD 2247.81 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 1039.31 USD 24.17 USD 1208.50 USD 24.17 USD 1450.20 USD 24.17 USD 3601.33 USD 24.16 USD 2416.00 USD 24.17 USD 2416.00 USD 24.17 USD 4834.00 USD 24.17 USD 9668.00 USD 24.17 USD 507.57 USD 24.17 USD 1039.31 USD 24.17 USD 604.25 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 1135.99 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 555.91 USD 24.16 USD 2077.76 USD 24.16 USD 338.24 USD 24.17 USD 169.16 USD 24.17 USD 2247.35 USD 24.17 USD 5994.16 USD 24.17 USD 580.08 USD 24.17 USD 5510.76 USD 24.17 USD 1329.35 USD 24.17 USD 1329.35 USD 24.17 USD 1087.65 USD 24.17 USD 845.95 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 2223.64 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 1474.37 USD 24.17 USD 4519.79 USD 24.17 USD 1450.20 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 2102.79 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 72.51 USD 24.17 USD 48.34 USD 24.17 USD 145.02 USD 24.17 USD 2223.64 USD 24.17 USD 3552.99 USD 24.17 USD 870.12 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 507.57 USD 24.17 USD 2271.98 USD 24.17 USD 2030.28 USD 24.17 USD 435.06 USD 24.17 USD 1667.73 USD 24.17 USD 241.70 USD 24.17 USD 531.74 USD 24.17 USD 507.57 USD 24.17 USD 72.51 USD 24.17 USD 48.34 USD 24.17 USD 120.85 USD 24.17 USD 459.23 USD 24.17 USD 2417.00 USD 24.17 USD 1184.33 USD 24.17 USD 3601.33 USD 24.18 USD 1233.18 USD 24.17 USD 870.12 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24.1751 USD 780868.92 USD

e) Datum des Geschäfts

11.08.2022; UTC-4

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS



