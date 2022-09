Die jüngsten Erfolge des ukrainischen Militärs lassen die Anleger in Europa auf eine Wende im Ukraine-Krieg spekulieren. Am deutschen Aktienmarkt setzte sich die vor dem Wochenende begonnene Erholungsrally am Montag fort. Der Leitindex DAX stiegt auf das höchstee Niveau seit rund drei Wochen. Nur wenige Werte schlossen mit Abschlägen. Stärkste DAX-Werte waren Daimler Truck, Mercedes-Benz und auch Allianz. Der DAX schloss mit einem kräftigen Aufschlag von gut 300 Punkten oder 2,4 Prozent bei 13.402 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...