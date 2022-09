LESSENGERS Inc. ("LESSENGERS"), ein innovativer Anbieter von optischen Verbindungslösungen, kündigte heute eine Live-Vorführung des polymerverdrahteten optischen 800G QSFP-DD- und 400G QSFP112-Transceivers ohne Linsenoptik an, die eine hervorragende Leistung und Kosteneffizienz bieten. Die Vorführung wird im Rahmen der ECOC 2022 (Stand 511 und MR31) erfolgen, der größten Messe für optische Kommunikation in Europa, die vom 19. bis 21. September auf der Messe Basel, Schweiz, stattfindet.

Die optischen 800G QSFP-DD- und 400G QSFP112-Transceiver von LESSENGERS basieren auf der patentierten Direct Optical Wiring (DOW)-Technologie von LESSENGERS und zeichnen sich durch hervorragende optische Signalintegrität und beste Kosteneffizienz aus. Diese einzigartige Technologie ermöglicht eine vollständige passive Ausrichtung mit hochpräziser und dichter optischer Kopplung ohne den Einsatz von Linsenoptiken und bietet die am besten geeigneten Lösungen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Rechenzentren, wie z. B. 800G/1,6T optische Module, On-Board-, Near-Packaged- oder Co-Packaged-Optiken.

"LESSENGERS wird während der Messe ECOC 2022 vom 19. bis 21. September eine Reihe von Produkten auf Basis von 112G- und 56G-Signalen vorführen, um unsere Kunden bei dringendem Bedarf zu unterstützen, und in den kommenden Quartalen weitere Produkte hinzufügen, um sein Produktportfolio zu vervollständigen", sagte Taeyong Kim, CMO bei LESSENGERS.

"Das derzeitige Geschäft von LESSENGERS konzentriert sich auf multimodenbasierte optische Verbindungslösungen zusammen mit kundenspezifischen optischen Packaging-Dienstleistungen, aber wir werden auch weiterhin Anwendungen auf Einzelmodenbasis wie Silizium-Photonik vorantreiben", fügte Chongcook Kim, CEO von LESSENGERS, hinzu. "Diese erfolgreiche Demonstration der auf der DOW-Technologie basierenden optischen Transceiver-Lösungen wird eine neue Ära optischer Verbindungen für Rechenzentren einläuten, und die Entwicklung dieser Technologien wird die zukünftigen Anforderungen für High Performance Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (AI) unterstützen."

Die Vorführung von LESSENGERS umfasst:

optischer 800G QSFP-DD SR8-Transceiver

optischer 400G QSFP112 SR4-Transceiver

optischer 200G QSFP56 SR4-Transceiver

ultra-kleines optisches 200G-Modul

Über LESSENGERS

LESSENGERS Inc. ist ein innovativer Anbieter von optischen Verbindungslösungen. Seine patentierte Technologie der direkten optischen Verdrahtung (DOW für Direct Optical Wiring) ermöglicht eine hochpräzise und hochdichte optische Kopplung im Submikrometerbereich zwischen Hochgeschwindigkeits-Photonik-Bauteilen und verschiedenen optischen Wellenleitern bei bester Kosteneffizienz. Die optischen 800G/400G/200G-Transceiver/aktiven optischen Kabellösungen von LESSENGERS basieren auf der leistungsstarken, fertigungsorientierten DOW-Technologie.

