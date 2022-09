Jetzt in den USA und Europa als erstes FDA-zugelassenes Guanidin-freies molekulares Transportmedium auf dem Markt; bietet verbesserte Sicherheit, Stabilität und Kosteneffizienz.

MagBio Genomics, Inc., ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf Produkte auf Basis von Magnetkügelchen (Magnetic Beads) für die Molekulardiagnostik und die genomische Flüssigbiopsieforschung spezialisiert hat, gab die 510(k)-Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA), die CE-Kennzeichnung und die weltweite Markteinführung seines MagXtract Collection Tube Sammelröhrchens bekannt. Das MagXtract Collection Tube, das für die Probenentnahme und -verarbeitung verwendet wird, ist das erste von der FDA zugelassene, guanidinfreie molekulare Transportmedium, das in den USA für COVID-19-Tests erhältlich ist. In Europa ist das MagXtract Collection Tube vielseitig einsetzbar und kann sowohl für COVID-19- als auch für Influenza-Tests verwendet werden. Es ist auch für die Entnahme und Stabilisierung von bakteriellen und pilzlichen Proben in Forschungsstudien zugelassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005274/de/

The new MagXtract Collection Tube from MagBio Genomics offers improved safety, stability and cost-effectiveness for sample collection and processing. Now available in the U.S. for COVID-19 testing and Europe for both COVID-19 and Influenza. MagXtract is the first FDA-cleared guanidine-free molecular transport medium that offers direct lysis and room temperature stability of RNA. The FDA has advised laboratory staff at COVID-19 sample processing facilities to avoid collection devices that use guanidine-based mediums because when cleaned with bleach, it creates cyanide gas that is highly toxic and can also be fatal. (Photo: Business Wire)