Die vergangene Woche ging einigermaßen versöhnlich zu Ende. Nachdem die Anleger wochenlang auf sinkende Kurse blickten, ging es am Freitag noch einmal kräftig in die Höhe. In der Nacht zum Montag gab es bei den Futures von DAX, Dow Jones und Co. erneut grüne Vorzeichen zu sehen. Das könnte manchem Titel ordentlich auf die Sprünge helfen.BYD (CNE100000296) etwa kämpfte sich nach Verlusten von über 20 Prozent wieder bis auf 28,27 Euro in die Höhe. Zwar sind Zweifel aufgrund möglicher weiterer Verkäufe durch Warren Buffet ...

