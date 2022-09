Die Hoffnung auf ein Nachlassen des Preisdrucks lassen US-Anleger auf dem zuletzt gedrückten Kursniveau zugreifen. Die großen Aktien-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 gewannen am Montag hinzu. Investoren spekulierten im Vorfeld der am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten, dass der Preisdruck in den USA etwas nachlassen könnte. Die Erholung an den US-Aktienmärkten hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die Anleger erwarten von den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreis-Daten Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...