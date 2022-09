Die Anleger bleiben auch zum Start in die neue Handelswoche in Kauflaune, entsprechend schwungvoll startet der DAX mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Auch in den USA legen die wichtigsten Indizes zum Handelsstart deutlich zu. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Den vollständigen Artikel lesen ...