Das innovative web3 Unternehmen MetaWin hat soeben sein bisher größtes Gewinnspiel abgeschlossen, bei dem ein glücklicher Gewinner ein unglaublich seltenes Mutant Ape NFT im Wert von über 30.000 US-Dollar in seine Sammlung aufnehmen konnte.

Bei der Ziehung, die auf MetaWin.com stattfand, gingen in den letzten 48 Stunden vor der Bekanntgabe des Gewinners Tausende von neuen Beiträgen ein. Einige Teilnehmer trugen in letzter Minute über 100 Beiträge auf einmal ein, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Die letzten Minuten vor der Enthüllung des Gewinners wurden live auf Instagram von peruvianprincess.eth begleitet, die die zahlreichen Einsendungen teilte, während die Uhr die letzten Sekunden herunterzählte.

Nach einer spannenden Wartezeit, in der der Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt wurde, wurde der glückliche Web3-Benutzer mjouan als Gewinner ermittelt. Dieser NFT-Fan hat bisher nur an vier Wettbewerben auf der Website teilgenommen und trotzdem jetzt seinen ersten Preis gewonnen: einen hochwertigen, seltenen Mutant Ape im Wert von über 30.000 US-Dollar.

Der Mutant Ape Yacht Club 599 ist ein sehr begehrtes NFT, und das aus gutem Grund. Dieses atemberaubende, kaum bekannte Kunstwerk weist eine Reihe von Merkmalen auf, die nur ein winziger Prozentsatz der Sammlung besitzt, vor allem das mehrfarbige Grinsen, welches nur 1 besitzen.

Sein Wert ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt vor einer Woche wurde es beispielsweise von MetaWin für 18,39ETH gekauft, aber seitdem ist sein Wert auf 21,85ETH oder mehr als 38.000 US-Dollar gestiegen was dieses Asset zu einer beeindruckenden Investition für jeden NFT-Fan macht.

MetaWin.com bietet jedem die Möglichkeit, im Web3 zu gewinnen: Durch die kostenlose Verbindung seiner MetaMask-Wallet mit der Plattform stöbern Sie in Wettbewerben für zahlreiche NFTs aus namhaften Kollektionen wie Moonbirds, BAYC und Genuine Undead.

Die Teilnahme an Wettbewerben oder Gewinnspielen ist kostenlos, und die Plattform ist völlig transparent jeder kann die einzigartige Blockchain-Technologie einsehen, die die Übertragung der Preise an die einzelnen Gewinner ermöglicht, sowie Informationen darüber, wie viele Teilnehmer ein Wettbewerb hat und mehr.

Darüber hinaus bietet MetaWin Teilnahmepakete an, mit denen Teilnehmer mehrere Teilnahmen an Wettbewerben kaufen und so Gasgebühren sparen können. Um mehr zu erfahren und der Gemeinschaft beizutreten, besuchen Sie MetaWin.com.

Über MetaWin

MetaWin ist ein innovatives Web3-Unternehmen, das in der Überzeugung gegründet wurde, dass intelligente Vertragstechnologie massenhaft eingesetzt werden kann und in Zukunft einen wichtigen Teil unseres täglichen Lebens ausmachen wird.

Das Ziel des Unternehmens ist es, sein Geschäftswissen und seine Erfahrung mit digitaler Werbung mit Ideen rund um Smart-Contracts- und Blockchain-Technologie zu kombinieren. Im Mittelpunkt seiner Aktivitäten steht die Entwicklung spannender Produkte, die ihren Endanwendern einen echten Nutzen bieten.

