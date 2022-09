Im Supermarkt wird alles teurer, aber in den meisten Depots ist von einer Steigerung der Aktienpreise nichts zu spüren. Deswegen könnten gerade jetzt Dividendenaktien etwas sein, was Anlegern Sicherheit gibt. Dies sieht auch einer der weltweit vermögendsten Männer, Bill Gates, so. Von Johann Werther Value-Aktien in inflationären Zeiten Die Flucht des Kapitals von Growth in Value Aktien kann seit Anfang des Jahres sehr gut beobachtet werden. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...