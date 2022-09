DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VDA / GASPREISE - Die extrem gestiegenen Preise für Strom und Gas werden zu einem immer größeren Problem für die Autoindustrie. Bei einer repräsentativen Umfrage des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) gaben 10 Prozent der Automobilzulieferer an, dass sie ihre Produktion bereits einschränken müssen. Bei knapp einem Drittel (30 Prozent) stehen Produktionseinschränkungen aktuell zur Diskussion. Die Ergebnisse der Umfrage werden am Dienstag veröffentlicht und lagen dem Fachdienst Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility" bereits am Montag vor. (Tagesspiegel)

HABECK / KRISENTREFFEN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die jüngste Kritik von Wirtschaftsverbänden an seiner Energiepolitik persönlich ausräumen. Laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen empfängt der Grünen-Politiker dabei auch Vertreter von Mittelstandsverbänden am Dienstag zu einem Krisengespräch. Der Verband der Familienunternehmen forderte im Vorfeld des Treffens umfassende Entlastungen für mittelständische Betriebe. (Augsburger Allgemeine)

VERSORGER / HILFSANTRÄGE - Dem Bundeswirtschaftsministerium liegen derzeit zahlreiche Anträge zur Liquiditätsüberbrückung von Unternehmen im Bereich der Gas- und Energieversorgung vor. Insgesamt bitten Unternehmen um Hilfen mit einem Umfang eines niedrigen zweistelligen Milliardenbetrags. Das geht aus einem als Verschlusssache eingestuften Dokument aus Regierungskreisen hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. In dem Dokument heißt es, seit den extremen Preisausschlägen an den Energiebörsen am 26. August sei ein verstärktes Interesse von Energieversorgungsunternehmen an derartigen Anträgen festzustellen. (Handelsblatt)

ROHSTOFFMINISTERIUM - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wünscht sich von der Bundesregierung die Einrichtung eines eigenständigen Rohstoffministeriums als Antwort auf die anhaltenden Engpässe bei der Energie- und Rohstoffversorgung. "Wir haben es seit der Pandemie mit einer Krise der Rohstoffversorgung zu tun - die sich jetzt massiv verschärft, da viele unserer Rohstoffe, nicht nur Gas, bisher aus Russland kamen", sagte Dulger im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Im Grunde brauchen wir ein eigenes Bundesrohstoffministerium, das sich ganz darauf konzentriert, wie Deutschland die benötigten Rohstoffe aus aller Welt bekommt, von Seltenen Erden über Silizium bis Bauholz." (FAZ)

